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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Ізраїль зруйнував багатоповерхівку в секторі Гази, де був офіс журналістів

Ізраїль_війна_руйнування багатоповерхівки

15 травня військово-повітряні сили Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в секторі Гази, де розташовувалися офіси американського інформагентства Associated Press та катарської телекомпанії Аль-Джазіра.

За повідомленням ізраїльської армії, у будівлі були зосереджені активи військової розвідки ХАМАС. Винищувачі вразили багатоповерховий будинок після попередження цивільного населення та часу на евакуацію.

– ХАМАС навмисно ховався за ЗМІ та використовував їх як живий щит, – повідомили в армії Ізраїлю.

Керівник інформагентства AP Гері Прюітт заявив, що шокований та нажаханий руйнуванням будинку, в якому розташовувалися ЗМІ.

– Нам ледь вдалося уникнути людських втрат, – зазначив гендиректор AP. – Із десяток співробітників агентства та фрілансерів вдалося вчасно евакуювати, але світ тепер менше знатиме про те, що відбувається у секторі Гази.

Речниця Білого дому Джен Псакі в Twitter зазначила, що Вашингтон безпосередньо повідомив Ізраїлю, що гарантування безпеки журналістів та незалежних ЗМІ є першочерговим завданням.

В Ізраїлі наразі з метою посередництва перебуває помічник секретаря Державного департаменту США щодо Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр.

– Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання, – йдеться в дипломатичній заяві.

Крім того, армія Ізраїлю сповістила про те, що винищувач атакував будинок заступника голови політичного бюро ХАМАС Халіля аль-Хайї. Ця будівля, зазначають в організації, належала до терористичної інфраструктури.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

10 травня загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. У цей день почалися активні бойові дії.

Сутички спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Вплинуло на загострення ситуації й рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.

За дні протистояння Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Наразі посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути повернення на Батьківщину 120 громадян із сектора Гази.

Джерело: Israel Defense Forces, U.S. Embassy Jerusalem, Jen Psaki, DW

Фото: Israel Defense Forces

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