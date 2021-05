15 травня військово-повітряні сили Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в секторі Гази, де розташовувалися офіси американського інформагентства Associated Press та катарської телекомпанії Аль-Джазіра.

За повідомленням ізраїльської армії, у будівлі були зосереджені активи військової розвідки ХАМАС. Винищувачі вразили багатоповерховий будинок після попередження цивільного населення та часу на евакуацію.

– ХАМАС навмисно ховався за ЗМІ та використовував їх як живий щит, – повідомили в армії Ізраїлю.

Керівник інформагентства AP Гері Прюітт заявив, що шокований та нажаханий руйнуванням будинку, в якому розташовувалися ЗМІ.

– Нам ледь вдалося уникнути людських втрат, – зазначив гендиректор AP. – Із десяток співробітників агентства та фрілансерів вдалося вчасно евакуювати, але світ тепер менше знатиме про те, що відбувається у секторі Гази.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets. The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Речниця Білого дому Джен Псакі в Twitter зазначила, що Вашингтон безпосередньо повідомив Ізраїлю, що гарантування безпеки журналістів та незалежних ЗМІ є першочерговим завданням.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility. — Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021

В Ізраїлі наразі з метою посередництва перебуває помічник секретаря Державного департаменту США щодо Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр.

– Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання, – йдеться в дипломатичній заяві.

Dep Asst Secretary for Israel & Palestinian Affairs Hady Amr arrived to TLV today to reinforce the need to work toward a sustainable calm, recognizing Israel’s right to self-defense. Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, dignity and prosperity. pic.twitter.com/zyE6Ucp80P — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) May 14, 2021

Крім того, армія Ізраїлю сповістила про те, що винищувач атакував будинок заступника голови політичного бюро ХАМАС Халіля аль-Хайї. Ця будівля, зазначають в організації, належала до терористичної інфраструктури.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

10 травня загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. У цей день почалися активні бойові дії.

Сутички спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Вплинуло на загострення ситуації й рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.

За дні протистояння Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Наразі посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути повернення на Батьківщину 120 громадян із сектора Гази.

Джерело: Israel Defense Forces, U.S. Embassy Jerusalem, Jen Psaki, DW

Фото: Israel Defense Forces