Представитель ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, которым израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа.

В результате удара было разрушено высотное здание. Генсек также выразил обеспокоенность из-за увеличения количества жертв среди гражданского населения.

15 марта израильский авиаудар разрушил высотное здание, в котором были агентства нескольких средств массовой информации. Генеральный секретарь ООН также выделил смерть 10 членов одной семьи, среди которой были дети. Трагическое событие произошло в результате авиаудара военных Израиля 14 мая.

По состоянию на утро 16 мая, израильские военные самолеты нанесли удар по нескольким зданиям и дорогам в жизненно важной части сектора Газа. Согласно фотографиям, распространенным местными жителями и журналистами, в результате авиаудара на дороге образовалась воронка, которая заблокировала одну из главных дорог, ведущих к Шифе, крупнейшей больнице в полосе.

В Минздраве заявили, что в результате последних авиаударов не менее двух человек погибли и 25 человек получили ранения, в частности дети и женщины. Сообщается, что спасатели все еще роют завалы и на данный момент вытащили еще нескольких раненых. Через два часа после начала интенсивной бомбардировки израильские военные никак не прокомментировали ситуацию.

