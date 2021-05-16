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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В ООН выразили обеспокоенность из-за удара по редакциям СМИ в секторе Газа

Ізраїльські солдати у збройній машині поблизу сектора Гази

Представитель ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, которым израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа.

В результате удара было разрушено высотное здание. Генсек также выразил обеспокоенность из-за увеличения количества жертв среди гражданского населения.

— Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые нападения на гражданских лиц и структуры СМИ нарушают международное право и их следует избегать любой ценой, — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

15 марта израильский авиаудар разрушил высотное здание, в котором были агентства нескольких средств массовой информации. Генеральный секретарь ООН также выделил смерть 10 членов одной семьи, среди которой были дети. Трагическое событие произошло в результате авиаудара военных Израиля 14 мая.

По состоянию на утро 16 мая, израильские военные самолеты нанесли удар по нескольким зданиям и дорогам в жизненно важной части сектора Газа. Согласно фотографиям, распространенным местными жителями и журналистами, в результате авиаудара на дороге образовалась воронка, которая заблокировала одну из главных дорог, ведущих к Шифе, крупнейшей больнице в полосе.

В Минздраве заявили, что в результате последних авиаударов не менее двух человек погибли и 25 человек получили ранения, в частности дети и женщины. Сообщается, что спасатели все еще роют завалы и на данный момент вытащили еще нескольких раненых. Через два часа после начала интенсивной бомбардировки израильские военные никак не прокомментировали ситуацию.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет Безопасности ООН добиваться скорейшей деэскалации насилия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Он также обвинил США в бездействии совета.

Он выразил поддержку решению, основанному на сосуществовании двух государств. Китайский политик заявил, что Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и призвать стороны как можно скорее возобновить переговоры на этой основе.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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