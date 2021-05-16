Представитель ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, которым израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа.

В результате удара было разрушено высотное здание. Генсек также выразил обеспокоенность из-за увеличения количества жертв среди гражданского населения.

— Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые нападения на гражданских лиц и структуры СМИ нарушают международное право и их следует избегать любой ценой, — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

15 марта израильский авиаудар разрушил высотное здание, в котором были агентства нескольких средств массовой информации. Генеральный секретарь ООН также выделил смерть 10 членов одной семьи, среди которой были дети. Трагическое событие произошло в результате авиаудара военных Израиля 14 мая.

По состоянию на утро 16 мая, израильские военные самолеты нанесли удар по нескольким зданиям и дорогам в жизненно важной части сектора Газа. Согласно фотографиям, распространенным местными жителями и журналистами, в результате авиаудара на дороге образовалась воронка, которая заблокировала одну из главных дорог, ведущих к Шифе, крупнейшей больнице в полосе.

أحد المستوطنين يفقد أعصابه ويصرخ مذعورا..

لحظة سقوط صاروخ من كتائب القسام على “بيت يام” وسط #فلسطين المحتلة.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/04xXembCGs — رضوان الأخرس (@rdooan) May 15, 2021

В Минздраве заявили, что в результате последних авиаударов не менее двух человек погибли и 25 человек получили ранения, в частности дети и женщины. Сообщается, что спасатели все еще роют завалы и на данный момент вытащили еще нескольких раненых. Через два часа после начала интенсивной бомбардировки израильские военные никак не прокомментировали ситуацию.

צה”ל תקף הלילה את בתיהם של יחיא סינוואר ואחיו, פעיל הטרור, והשמיד כ-40 משגרי רקטות >>https://t.co/rdBKZyEBT8 pic.twitter.com/CU1CcAHYSN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021

Iron Dome putting in some serious work tonight (Video: Tai Tzaban) pic.twitter.com/Omi2JL9ibo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет Безопасности ООН добиваться скорейшей деэскалации насилия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Он также обвинил США в бездействии совета.

Он выразил поддержку решению, основанному на сосуществовании двух государств. Китайский политик заявил, что Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и призвать стороны как можно скорее возобновить переговоры на этой основе.