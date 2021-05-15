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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Посольства ищут маршруты для возвращения украинцев из сектора Газа

Сектор Газа

Министерство иностранных дел поддерживает связь с 120 украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

– Посольство Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты возвращения на Родину украинских граждан из сектора Газа, – сообщил Олег Николенко.

По его словам, сейчас министерство держит эту ситуацию на особом контроле.

Конфликт между Израилем и Палестиной

10 мая обострился конфликт между Израилем и Палестиной. В этот день начались активные боевые действия.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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