Представник ООН заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив стурбованість через авіаудар, який ізраїльські військові завдали на офіси ЗМІ в секторі Гази.

В результаті удару була зруйнована висотна будівля. Генсек також висловив стурбованість через збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

– Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-які напади на цивільних осіб та структури ЗМІ порушують міжнародне право та їх слід уникати будь-якою ціною, – заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

15 березня ізраїльський авіаудар зруйнував висотну будівлю, в якій були агентства декількох засобів масової інформації. Генеральний секретар ООН також виділив смерть 10 членів однієї родини, серед якої були діти. Трагічна подія сталася в результаті авіаудару військових Ізраїлю 14 травня.

Станом на ранок 16 травня, ізраїльські військові літаки завдали удару на декілька будівель та дороги у життєво важливій частині сектора Гази. Згідно з фотографіями, поширеними місцевими жителями та журналістами, в результаті авіаудару на дорозі утворилася воронка, яка заблокувала одну з головних доріг, що веде до Шіфе, найбільшої лікарні у смузі.

أحد المستوطنين يفقد أعصابه ويصرخ مذعورا..

لحظة سقوط صاروخ من كتائب القسام على “بيت يام” وسط #فلسطين المحتلة.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/04xXembCGs — رضوان الأخرس (@rdooan) May 15, 2021

У МОЗ заявили, що в результаті останніх авіаударів загинуло щонайменше двоє людей та 25 осіб отримали поранення, зокрема діти та жінки. Повідомляється, що рятувальники все ще риють завали та наразі витягли ще декількох поранених. Через дві години після початку інтенсивного бомбардування ізраїльські військові ніяк не прокоментували ситуацію.

צה”ל תקף הלילה את בתיהם של יחיא סינוואר ואחיו, פעיל הטרור, והשמיד כ-40 משגרי רקטות >>https://t.co/rdBKZyEBT8 pic.twitter.com/CU1CcAHYSN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021

Iron Dome putting in some serious work tonight (Video: Tai Tzaban) pic.twitter.com/Omi2JL9ibo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Раду Безпеки ООН закликати до якнайшвидшої деескалації насильства між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази. Він також звинуватив США у бездіяльності ради.

Він висловив підтримку рішенню, що базується на співіснуванні двох держав. Китайський політик заявив, що Рада Безпеки повинна підтвердити рішення про створення двох держав і закликати сторони якнайшвидше відновити переговори на цій основі.