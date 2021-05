Представник ООН заявив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив стурбованість через авіаудар, який ізраїльські військові завдали на офіси ЗМІ в секторі Гази.

В результаті удару була зруйнована висотна будівля. Генсек також висловив стурбованість через збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

15 березня ізраїльський авіаудар зруйнував висотну будівлю, в якій були агентства декількох засобів масової інформації. Генеральний секретар ООН також виділив смерть 10 членів однієї родини, серед якої були діти. Трагічна подія сталася в результаті авіаудару військових Ізраїлю 14 травня.

Станом на ранок 16 травня, ізраїльські військові літаки завдали удару на декілька будівель та дороги у життєво важливій частині сектора Гази. Згідно з фотографіями, поширеними місцевими жителями та журналістами, в результаті авіаудару на дорозі утворилася воронка, яка заблокувала одну з головних доріг, що веде до Шіфе, найбільшої лікарні у смузі.

— رضوان الأخرس (@rdooan) May 15, 2021

У МОЗ заявили, що в результаті останніх авіаударів загинуло щонайменше двоє людей та 25 осіб отримали поранення, зокрема діти та жінки. Повідомляється, що рятувальники все ще риють завали та наразі витягли ще декількох поранених. Через дві години після початку інтенсивного бомбардування ізраїльські військові ніяк не прокоментували ситуацію.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021

Iron Dome putting in some serious work tonight

(Video: Tai Tzaban) pic.twitter.com/Omi2JL9ibo

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021