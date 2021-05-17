Блинкен может обсудить с Лавровым строительство Северного потока-2 — Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен может обсудить с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым строительство трубопровода Северный поток-2.

По словам одного из представителей Госдепа, такой разговор может состояться во время министерской сессии Арктического совета 20 мая.

— Считаю, что эта тема может возникнуть на двусторонних переговорах с представителями властей Дании. И, я думаю, что то же самое касается и Лаврова. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое мнение о Северном потоке-2: это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, — отметил представитель Госдепа.

В то же время он добавил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, а наоборот, пытаются сделать их более предсказуемыми и стабильными.

Разговор Блинкена и Лаврова

Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Со своей стороны, Блинкен предупредил Лаврова о том, что США будут защищать свои интересы и союзников. Это предупреждение прозвучало на фоне недавнего визита госсекретаря в Киев, по итогам которого он заявил, что эта поездка была определенным посланием — Соединенные Штаты поддерживают независимость Украины.

Источник: Госдеп США