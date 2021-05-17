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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Блінкен може обговорити з Лавровим будівництво Північного потоку-2 – Держдеп

Блінкен може обговорити з Лавровим будівництво Північного потоку-2 – Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен може обговорити з очільником Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим  будівництво трубопроводу Північний потік-2.

За словами одного з представників Держдепу, така розмова може відбутися під час міністерської сесії Арктичної ради 20 травня.

– Вважаю, що ця тема може виникнути на двосторонніх переговорах із представниками влади Данії. І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова. Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про Північний потік-2: це російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, – зазначив представник Держдепу.

Водночас він зауважив, що США не прагнуть до ескалації відносин з Росією, а навпаки, намагаються зробити їх більш передбачуваними і стабільними.

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Розмова Блінкена і Лаврова

Напередодні очільник Держдепу Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову.

Зі свого боку, Блінкен попередив Лаврова про те, що США захищатимуть свої інтереси і союзників. Це попередження прозвучало на тлі нещодавнього візиту держсекретаря до Києва, за підсумками якого він заявив, що ця поїздка була певним посланням – Сполучені Штати підтримують незалежність України.

Джерело: Держдеп США

Фото: Getty Images

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