США запустят на орбиту новый спутник, который предупреждает о ракетном нападении

18 мая компания United Launch Alliance (ULA) должна отправить ракету Atlas 5 на орбиту с американским спутником нового поколения Sbirs Geo 5. Он призван предупреждать о ракетном нападении.

В частности, запуск тяжелой ракеты-носителя запланирован на 20.31 по киевскому времени с 41-й стартовой площадки на авиабазе, расположенного на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования. Его запускают на орбиту для замены устаревших аппаратов системы предупреждения ракетного нападения США.

Кроме того, эта система способна определять траектории полета ракет и идентифицировать боевые части.

Также она способна вести разведку над территорией боевых действий в инфракрасном диапазоне.

Сейчас орбитальная группировка состоит из четырех геостационарных спутников Sbirs Geo и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах Sbirs Hео, которые круглосуточно контролируют запуски ракет.

Кроме того, в 2021 году Пентагон планирует запустить шестой спутник Sbirs Geo.

ULA — это совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin. Компания осуществляет пуски в интересах Пентагона.

Падение ракеты Китая на Землю

Недавно остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан.

Отработанный ступень ракеты вошел в атмосферу планеты в 05.24 по киевскому времени.

В частности, ракету Чанчжэн-5В запустили 29 апреля. Она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции.

В то же время в США отметили, что Китай совершил безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты.

Источник: ULA