На Землю впала неконтрольована китайська ракета

Вранці 9 травня залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Відпрацьований ступінь ракети увійшов у атмосферу планети о 05.24 за київським часом.

Залишки ракети впали біля острова Кудахувадху (Мальдіви). Ракету Чанчжен-5В запустили 29 квітня, вона вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції.

У США заявили, що китайська ракета вийшла з-під контролю. Пізніше в Пентагоні повідомили, що неконтрольовану ракету не планують збивати.

Водночас у США зазначили, що Китай вчинив безвідповідально, допустивши безконтрольний схід сходинки з орбіти, оскільки ракета та її залишки могли нашкодити людям.

До цього часу падіння на Землю неконтрольованої ракети вже відбувалося один раз – у травні 2020 року. За даними місцевих ЗМІ, тоді падіння її залишків призвело до пошкодження будинків у Африці.

Запуск ракети

29 квітня 2021 року Китай запустив ракету-носій Чанчжен-5В з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Пізніше у Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.