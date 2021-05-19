Российская Федерация может спровоцировать потенциальные конфликты не только в Европе, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, Северной и Центральной Африке, Средиземноморье.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак на заседании Военного комитета НАТО 18 мая в Брюсселе.

Он призвал начальников генштабов стран НАТО сформировать системный подход к нейтрализации вызовов и угроз от России в контексте обстановки, которая сложилась в Украине.

— Фактически каждый день приносит нам признаки новой холодной войны. При этом речь уже идет о потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и т.д. — всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения, — сказал Хомчак.

Нападение России на Украину

Украина не исключает возможности широкомасштабной агрессии со стороны РФ. Если Россия нападет на Украину, она начнет с воздушной и наземной операции, а привлечение морского десанта будет поддерживающим мероприятием.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа на форуме 12 мая.