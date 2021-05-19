Російська Федерація може спровокувати потенційні конфлікти не тільки в Європі, а й у Арктиці, на Близькому Сході, Північній і Центральній Африці, Середземномор’ї.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО 18 травня в Брюсселі.

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Він закликав начальників генштабів країн НАТО сформувати системний підхід до нейтралізації викликів і загроз від Росії в контексті обстановки, яка склалася в Україні.

– Фактично кожен день приносить нам ознаки нової холодної війни. Водночас йдеться про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не тільки на території Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній і Центральній Африці Середземномор’ї тощо – усюди, де Росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність і створює зони напруження, – сказав Хомчак.

Напад Росії на Україну

Україна не виключає можливості широкомасштабної агресії з боку РФ. Якщо Росія нападе на Україну, вона почне з повітряної та наземної операції, а залучення морського десанту буде допомогою.

Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа під час форуму 12 травня.