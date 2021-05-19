PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія
Максим Зайченко |

Хомчак розповів, в яких частинах світу РФ може спровокувати конфлікти

руслан хомчак

Російська Федерація може спровокувати потенційні конфлікти не тільки в Європі, а й у Арктиці, на Близькому Сході, Північній і Центральній Африці, Середземномор’ї.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО 18 травня в Брюсселі.

Читайте
Росія може провести повзучу анексію Азовського моря - Кулеба

Він закликав начальників генштабів країн НАТО сформувати системний підхід до нейтралізації викликів і загроз від Росії в контексті обстановки, яка склалася в Україні. 

– Фактично кожен день приносить нам ознаки нової холодної війни. Водночас йдеться про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не тільки на території Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній і Центральній Африці Середземномор’ї тощо – усюди, де Росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність і створює зони напруження, – сказав Хомчак. 

Напад Росії на Україну 

Україна не виключає можливості широкомасштабної агресії з боку РФ. Якщо Росія нападе на Україну, вона почне з повітряної та наземної операції, а залучення морського десанту буде допомогою.

Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа під час форуму 12 травня.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка