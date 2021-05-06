Сейчас существует риск ползучей аннексии Азовского моря, которую может провести Россия.

На эту проблему обратил внимание глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью CNN.

— Азовское море — низко висящий плод для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, РФ постоянно усиливает свои военные силы, присутствие там и нарушает морские торговые пути.

Визит Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев.

Агрессия России должна стать одной из главный тем обсуждения между Украиной и США.

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