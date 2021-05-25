Влада латвійської столиці Риги замінила прапор Білорусі на стенді країн-учасниць чемпіонату світу з хокею в місті. Президент Латвії Егіл Левітс назвав це політичним сигналом, що його країна не визнає режим Олександра Лукашенка.

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За його словами, інцидент із затриманням Романа Протасевича стосується і Латвії, оскільки в примусово посадженому літаку сполученням Афіни-Вільнюс були двоє її громадян. Латвія просила від ЄС реакції на ситуацію, і Європейська Рада домовилася про санкції щодо Білорусі.

– Ми захищаємо міжнародне право і безпеку міжнародної авіації, – заявив Левітс.

За день до цього біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija в Ризі, де вивішені прапори країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, прапор Білорусі замінили на історичний біло-червоно-білий прапор. Прапор замінили міністр закордонних справ Едгар Ринкевич і глава Ризької думи Мартіньш Стакіс.

Мер Риги заявив, що цей жест – підтримка всім, хто зазнає репресій з боку авторитарного режиму Олександра Лукашенка.

Реакція Білорусі на заміну прапора

Міністерство закордонних справ Білорусі незабаром після цього вирішило вислати посла Латвії Ейнарса Семаніса з країни.

Дипломату та адміністративному персоналу посольства запропонували залишити країну протягом 24 годин. Таким чином влада Білорусі вирішила відреагувати на заміну прапора в Ризі.

Фото: Канцелярія президента Латвії

Джерело: Delfi