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Дмитро Кудрявцев |

В полном составе: Беларусь высылает весь персонал посольства Латвии

В полном составе: Беларусь высылает весь персонал посольства Латвии

Министерство иностранных дел Беларуси приняло решение выслать посла Латвии Эйнарса Семаниса из страны.

Дипломату предложено покинуть страну в течение 24 часов, заявил глава МИД Владимир Макей.

— Всему дипломатическому и административному персоналу посольства также рекомендовано покинуть страну в течение 48 часов, — сказал Макей.

При этом диппредставительству предложено оставить одного технического сотрудника для ухода за зданием.

В Риге в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. В центре латвийской столицы установлены флаги стран-участниц. Однако мэр Риги Мартиньш Стакис в присутствии министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который используется оппозицией.

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По словам Макея, Минск не мог оставить такую провокацию без ответа. Он также отметил, что его поразили действия властей Латвии, поскольку Беларусь выразила готовность провести открытое расследование происшествия с самолетом Ryanair при участии международных экспертов.

Реакция МИД Беларуси на скандал из-за посадки самолета Ryanair

Ранее МИД Беларуси призвало страны ЕС дождаться заключения экспертов, прежде чем делать выводы.

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, происшествие нужно рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров авиалайнера.

В МИД считают, что ЕС якобы намерено политизирует ситуацию, отказываясь разобраться в случившемся.

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