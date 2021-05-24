В полном составе: Беларусь высылает весь персонал посольства Латвии

Министерство иностранных дел Беларуси приняло решение выслать посла Латвии Эйнарса Семаниса из страны.

Дипломату предложено покинуть страну в течение 24 часов, заявил глава МИД Владимир Макей.

— Всему дипломатическому и административному персоналу посольства также рекомендовано покинуть страну в течение 48 часов, — сказал Макей.

При этом диппредставительству предложено оставить одного технического сотрудника для ухода за зданием.

В Риге в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. В центре латвийской столицы установлены флаги стран-участниц. Однако мэр Риги Мартиньш Стакис в присутствии министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который используется оппозицией.

По словам Макея, Минск не мог оставить такую провокацию без ответа. Он также отметил, что его поразили действия властей Латвии, поскольку Беларусь выразила готовность провести открытое расследование происшествия с самолетом Ryanair при участии международных экспертов.

Реакция МИД Беларуси на скандал из-за посадки самолета Ryanair

Ранее МИД Беларуси призвало страны ЕС дождаться заключения экспертов, прежде чем делать выводы.

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, происшествие нужно рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров авиалайнера.

В МИД считают, что ЕС якобы намерено политизирует ситуацию, отказываясь разобраться в случившемся.