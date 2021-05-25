Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут встретиться в июне в Женеве (Швейцария).

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их информации, Белый дом и Кремль на этой неделе могут завершить подготовку встречи президентов, которая может состояться 15 или 16 июня.

Источники также сообщают, что Белый дом на этой неделе уже отправил советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Женеву, где он должен обсудить детали встречи с советником по национальной безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Но все же официально в администрации президента США пока не сообщают, где пройдет встреча Байдена и Путина.

Встреча Байдена и Путина

В апреле Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту РФ встретиться в третьей стране, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.

Позже Джо Байден заявил о намерениях провести встречу летом.