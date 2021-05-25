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Факты / Мир
Максим Зайченко |

США и Россия провели консультации по безопасности перед встречей президентов

Путин-Байден

Представители США и России провели консультации относительно безопасности перед встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Дата и место встречи глав государств пока держится в секрете.

Как сообщили в Белом доме, встреча стала продолжением недавних дискуссий, проведенных в Рейкьявике между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

— Дискуссия стала важным шагом в подготовке к запланированному саммиту, дата и место проведения которого будут объявлены позже, — сообщили в Вашингтоне.

В Белом доме назвали дискуссии конструктивными, несмотря на разногласия.

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В США уверены, что с Российской Федерацией можно достичь взаимоприемлемых решений в ряде сфер, а нормализация двусторонних отношений будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.

Встреча Байдена и Путина

В апреле Байден выразил надежды на встречу с Путиным летом 2021 года.

Этому предшествовал телефонный разговор между главами государств. Тогда Байден открыто предложил Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд проблемных вопросов, которые нужно решить.

После этого Исландия, Финляндия и Австрия предложили президентам предоставить площадку для такой встречи.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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