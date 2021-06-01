В Беларуси задержали спортивного журналиста Дмитрия Руто. Основанием для задержания гражданина стал футбольный шарф с элементами белого и красного цветов, который находился в его автомобиле.
Именно с флагами таких цветов происходили массовые протесты в Беларуси против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Правоохранители обвиняют журналиста в незаконном пикетировании. Ему может грозить штраф, общественные работы или арест.
Руто доставили в Октябрьское районное управление внутренних дел Минска.
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Санкции против Беларуси
США с 3 июня вводят санкции против Беларуси. Ограничения коснутся девяти государственных компаний — производителей шин, краски и нефтеперерабатывающих предприятий.
Санкции США — это ответ на политику Александра Лукашенко, а в частности принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.
Источник: Tribuna.com
Фото: Дмитрий Руто