В Беларуси задержали спортивного журналиста Дмитрия Руто. Основанием для задержания гражданина стал футбольный шарф с элементами белого и красного цветов, который находился в его автомобиле.

Именно с флагами таких цветов происходили массовые протесты в Беларуси против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Правоохранители обвиняют журналиста в незаконном пикетировании. Ему может грозить штраф, общественные работы или арест.

Руто доставили в Октябрьское районное управление внутренних дел Минска.

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Санкции против Беларуси

США с 3 июня вводят санкции против Беларуси. Ограничения коснутся девяти государственных компаний — производителей шин, краски и нефтеперерабатывающих предприятий.

Санкции США — это ответ на политику Александра Лукашенко, а в частности принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

Источник: Tribuna.com

Фото: Дмитрий Руто