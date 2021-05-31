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Факты / Мир
Людмила Богданова |

США возобновят санкции против Беларуси — в списке 9 компаний

лукашенко

США возобновят санкции против Беларуси с 3 июня. В санкционный список попали девять государственных предприятий. Такую информацию озвучили в пресс-службе Министерства финансов США.

Ограничения будут касаться производителей краски, шин, удобрений, а также предприятий, связанных с нефтью. Речь идет о Белнефтехиме, Белорусском доме нефтяной торговли, Нафтане.

Ограничительные меры против Беларуси вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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Санкции против Беларуси со стороны ЕС

Европейский Союз также планирует ввести экономические санкции против Беларуси. Ограничения будут касаться химической промышленности страны, а именно производства углекислого калия, который используется как удобрение.

Именно эта промышленность составляет основу экспорта Беларуси — его покупают ряд европейских стран.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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