США возобновят санкции против Беларуси с 3 июня. В санкционный список попали девять государственных предприятий. Такую информацию озвучили в пресс-службе Министерства финансов США.

Ограничения будут касаться производителей краски, шин, удобрений, а также предприятий, связанных с нефтью. Речь идет о Белнефтехиме, Белорусском доме нефтяной торговли, Нафтане.

Ограничительные меры против Беларуси вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Санкции против Беларуси со стороны ЕС

Европейский Союз также планирует ввести экономические санкции против Беларуси. Ограничения будут касаться химической промышленности страны, а именно производства углекислого калия, который используется как удобрение.

Именно эта промышленность составляет основу экспорта Беларуси — его покупают ряд европейских стран.