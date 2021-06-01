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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Білорусі силовики затримали журналіста через біло-червоний шарф в авто

Дмитро Руто

У Білорусі затримали спортивного журналіста Дмитра Руто. Підставою для затримання громадянина став футбольний шарф з елементами білого та червоного кольорів, який знаходився в його автомобілі.

Саме з прапорами таких кольорів відбувалися масові протести у Білорусі проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенко.

Правоохоронці звинувачують журналіста у незаконному пікетуванні. Йому може загрожувати штраф, громадські роботи або арешт. Руто доправили у Жовтневе районне управління внутрішніх справ Мінська.

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Санкції проти Білорусі

США з 3 червня запроваджують санкції проти Білорусі. Обмеження торкнуться дев’яти державних компаній – виробників шин, фарби та нафтопереробних підприємств.

Санкції США – це відповідь на політику Олександра Лукашенка, а зокрема примусову посадку літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Tribuna.com

Фото: Дмитро Руто

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