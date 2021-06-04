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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Беларусь высылает американских дипломатов в ответ на санкции США

МЗС Білорусі

3 июня начали действовать санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса. В ответ Беларусь объявила о сокращении американской дипмиссии в Минске.

О высылке американских дипломатов сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

– Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе – сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, – рассказал он.

По его словам, также отозвано решение о работе в Минске Агентства США по международному развитию.

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В то же время Глаз отметил, что они “не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения”.

Санкции США против Беларуси

В конце мая США объявили о возобновлении санкций против Беларуси с 3 июня.

Причина – принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В список попали девять государственных предприятий, в частности Белнефтехим, Белорусский дом нефтяной торговли и Нафтан.

Источник: МИД РБ

Фото: Depositphotos

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