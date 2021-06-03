США объявили о пожертвовании миллионов доз вакцины от коронавируса. В списке стран, которые получат препараты, также есть Украина.

Об этом стало известно в четверг, 3 июня, во время пресс-конференции администрации Джо Байдена. Как подчеркнул президент США, вакцинами делятся из-за того, что значительная часть американцев уже получила прививки. Кроме того, глобальная несправедливость по распределению вакцины является кричащей.

До конца июня США планирует распределить 80 млн доз между различными странами. С первой партии в 25 млн доз 19 млн доз пойдет на глобальную инициативу Covax, а 6 млн достанется партнерам Штатов. Среди них — Украина, Канада, Грузия, Египет, Ирак и другие.

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Из резерва США отправят препараты производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

— Эти дозы, которые предоставляются, дарятся бесплатно и понятно этим странам с целью улучшения ситуации в области здравоохранения и содействия прекращению пандемии, — отметил Джейк Салливан — советник по национальной безопасности Джо Байдена.

Новая партия вакцины в Украине

В четверг, 3 июня, Украина получила более 705 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Получение препарата стало возможным благодаря инициативе по распределению вакцины Covax.

Этой партией будут повторно вакцинировать лиц, которые ранее получили первую дозу вакцины CoviShield (AstraZeneca).