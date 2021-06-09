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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Реальные результаты реформ: чего ожидают США накануне встречи Байдена и Зеленского

Ентоні Блінкен

Перед встречей президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме США хотели бы увидеть реальные результаты по конкретным реформам в Украине.

Об этом сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США.

— Есть целый перечень сфер, в которых для Украины важно достичь прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему — функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию антикоррупционных законов, — отметил он.

Также госсекретарь США добавил, что агрессия со стороны коррупционных сил внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России, ведь она мешает развитию демократии.

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Встреча Байдена и Зеленского

7 июня Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого пригласил президента Украины посетить Белый дом уже летом этого года.

Встреча планируется на июль, однако точных дат сейчас не называют. Чего ожидать от переговоров Зеленского и Байдена и какое “домашнее задание” нужно выполнить Украине — читайте в нашем материале.

Источник: Укринформ

Фото: Getty Images

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