Реальні результати реформ: чого очікують США напередодні зустрічі Байдена і Зеленського

Перед зустріччю президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського в Білому домі США хотіли би побачити реальні результати щодо конкретних реформ в Україні.

Про це повідомив державний секретар Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

– Є цілий перелік сфер, у яких для України важливо досягти прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему – функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд; корпоративне управління передусім на державних підприємствах, яке буде транспарентним; а також справжню імплементацію антикорупційних законів, – зазначив він.

Також держсекретар США додав, що агресія з боку корупційних сил всередині України є таким же нагальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, адже вона заважає розвитку демократії.

Зустріч Байдена і Зеленського

7 червня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої запросив президента України відвідати Білий дім вже влітку цього року.

Зустріч планується на липень, однак точних дат нині не називають. Чого очікувати від переговорів Зеленського і Байдена та яке “домашнє завдання” потрібно виконати Україні – читайте у нашому матеріалі.