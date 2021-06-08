Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что делает все возможное, чтобы Беларусь не сходила с повестки дня на международной арене, и надеется, что протесты против режима Лукашенко уже на финальной стадии.

Об этом она сказала в интервью Настоящему времени, отвечая на вопрос о том, на какой сейчас стадии протесты, начавшие в августе 2020-го.

– Я очень надеюсь, что на финальной. Мы делаем все необходимое, чтобы этот момент настал как можно скорее. Очень много работы ведется самими белорусами: подпольно, секретно. Но люди настолько креативные, что они придумывают все новые и новые способы, как расшатать режим, – отметила Тихановская.

По ее словам, возможностей мало, но “используется каждый миллиметр”, чтобы показать, что нас так же много, как и в августе, несмотря на репрессии.

Политик также назвала агонией последние ошибочные шаги со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Она сказала, когда и при каких условиях сможет вернутся в Беларусь:

– Когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции, в положительном или отрицательном смысле.

Новые протесты в Беларуси

26 мая Светлана Тихановская анонсировала проведение новых акций протеста в Беларуси.

В видеообращении политик призвал действовать открыто и остановить террор раз и навсегда.

К Тихановской присоединились члены Координационного Совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало и Bypol

Источник: Настоящее время