Світлана Тихановська анонсувала нові протести у Білорусі.

Член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова сказала, що режим самопроголошеного президента Лукашенка на межі повної ізоляції, а Тихановська зазначила, що дії його влади призвели до того, що Білорусь перетворилась на чорну пляму на карті світу.

У зв’язку з цим, у відеозверненні Тихановська закликала діяти відкрито та зупинити терор раз і назавжди.

– Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску, – заявили представники офісу Тихановської.

Заяву Тихановська зробила не тільки від імені свого офісу, до неї приєднались члени Координаційної Ради, Народного антикризового управління, штабу Цепкало та Bypol та підкреслили, що усі демократичні сили поділяють їх думку та оцінку подій.

– Ніхто не може почувати себе у безпеці, доки ми всі не зупинимо терор, – сказав член президії Координаційної ради та голова Народного антикризового управління Павло Латушко.

За словами Тихановської, опозиція ухвалила рішення нарощувати структуру партизанського руху всередині країни, а також намагатися збільшувати міжнародний тиск і конкретні заходи на дії Лукашенка.

Затримання Романа Протасевича

Увагу та обурення світової спільноти викликав інцидент із опозиційним блогером Романом Протасевичем. 23 травня він зі своєю дівчиною перебував на борту літака авіакомпанії Ryanair.

Літак прямував з Афін до Вільнюса та отримав раптове повідомлення про замінування через яке здійснив вимушену посадку у аеропорту Мінська.

Після цього Протасевича та його дівчину одразу заарештували.