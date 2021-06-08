Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановска заявила, що робить все можливе, щоб Білорусь не сходила з порядку денного на міжнародній арені, і сподівається, що протести проти режиму Лукашенка вже на фінальній стадії.

Про це вона сказала в інтерв’ю Настоящему времени, відповідаючи на питання про те, на якій стадії нині протести, які почалися в серпні 2020-го.

– Я дуже сподіваюся, що на фінальній. Ми робимо все необхідне, щоб цей момент настав якомога швидше. Дуже багато роботи ведеться самими білорусами: підпільно, таємно. Але люди настільки креативні, що вони придумують все нові і нові способи, як розхитати режим, – зазначила Тихановська.

За її словами, можливостей мало, але “використовується кожен міліметр”, щоб показати, що нас так само багато, як і в серпні, незважаючи на репресії.

Політик також назвала агонією останні помилкові кроки з боку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Вона сказала, коли і за яких умов зможе повернуться до Білорусі:

– Коли це буде останнє, що я зможу зробити для цієї революції, в позитивному або негативному сенсі.

Нові протести у Білорусі

26 травня Світлана Тихановська анонсувала проведення нових акцій протесту у Білорусі.

У відеозверненні політик закликала діяти відкрито та зупинити терор раз і назавжди.

До Тихановської приєднались члени Координаційної Ради, Народного антикризового управління, штабу Цепкало та Bypol.

Джерело: Настоящее время