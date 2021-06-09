С 9 июня Франция разрешила въезд иностранным туристам, в том числе из Украины. Однако пересечение границы возможно только при условии вакцинации.

В то же время препарат, который ввели человеку, должен быть одобрен в Европейском Союзе. Это вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Франция разделила карту мира на три зоны — красную, оранжевую и зеленую. Жителям стран, входящих в оранжевую зону, можно пересекать границу при условии получения двух доз вакцины. Также в самолете необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. В этот список вошло большинство стран, в частности и Украина.

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Для тех, кто приезжает с зеленой зоны, отменены все ограничения. Это страны ЕС, Новая Зеландия, Австралия, Израиль, Япония, Сингапур и другие.

В красную зону вошли Турция, Шри-Ланка, Пакистан, Индия, Непал и другие. Жители этих стран могут приехать во Францию ​​только при условии очень важных обстоятельств.

Вакцинация во Франции

Во Франции в июне стартует вакцинация детей с 12 до 18 лет. Сейчас в стране вакцинировали половину взрослого населения.

А прививки детям помогут сдержать распространение болезни. По состоянию на 8 июня количество больных во Франции в сутки составила 946, хотя еще в апреле ежедневно фиксировали более 6 тыс. заражений.

Источник: Правительство Франции