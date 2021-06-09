З 9 червня Франція дозволила в’їзд іноземним туристам, зокрема з України. Однак перетин кордону можливий лише за умови вакцинації.

Водночас препарат, який ввели особі, має бути схвалений у Європейському Союзі. Це вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna та Johnson&Johnson.

Франція поділила карту світу на три зони – червону, помаранчеву та зелену. Жителям країн, що входять до помаранчевої зони, можна перетинати кордон за умови отримання двох доз вакцини. Також у літаку необхідно буде пред’явити негативний тест на коронавірус. До цього списку увійшло більшість країн, зокрема Україна.

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Для тих, хто приїздить з зеленої зони, скасовано усі обмеження. Це країни ЄС, Нова Зеландія, Австралія, Ізраїль, Японія, Сінгапур та інші.

До червоної зони увійшли Туреччина, Шрі-Ланка, Пакистан, Індія, Непал та інші. Жителі цих країн можуть приїхати у Францію лише за дуже важливих обставин.

Вакцинація у Франції

У Франції у червні стартує вакцинація дітей з 12 до 18 років. Наразі у країні вакцинували половину дорослого населення.

А щеплення дітям допоможуть стримати поширення хвороби. Станом на 8 червня кількість хворих у Франції на добу склала 946, хоча ще у квітні щоденно фіксували понад 6 тис. заражень.

Джерело: Уряд Франції