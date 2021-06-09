Освобождение от санкций компании-оператора Северного потока-2 и ее директора Маттиаса Варнига могут пересмотреть.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Конгрессе.

— Мы сделали исключение для санкций, но его могут отменить в любое время, — отметил Блинкен.

По его словам, сейчас Америка ведет активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от Северного потока-2, в том числе и для Украины.

— Мы сказали нашим немецким партнерам, что теперь они должны работать с нами и другими для избежание и смягчения любых потенциальных последствий запуска этого газопровода.

Госсекретарь объяснил, что это значит — компенсации Украине убытков от потенциальной потери платы за транзит газа в обход страны.

Также, как добавил Блинкен, партнеры из Германии должны убедиться, что РФ не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе.

Кроме того, чиновник отметил, что когда администрация Джо Байдена приступила к работе, то газопровод был построен более чем на 90%.

Поэтому, по мнению Блинкена, предотвратить физическому завершению строительства с помощью санкций было маловероятно.

Санкции против Северного потока-2

Недавно США отменили пакет санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Госдеп Штатов объяснил, что отказ от санкций якобы отвечает национальным интересам Америки.

В то же время ввели санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода.