Звільнення від санкцій компанії-оператора Північного потоку-2 та її директора Маттіаса Варніга можуть переглянути.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Конгресі.

– Ми зробили виняток для санкцій, але його можуть скасувати в будь-який час, – зауважив Блінкен.

За його словами, наразі Америка веде активні переговори із Німеччиною щодо зменшення шкоди від Північного потоку-2, зокрема й для України.

– Ми сказали нашим німецьким партнерам, що тепер вони повинні працювати з нами та іншими для уникнення та пом’якшення будь-яких потенційних наслідків від запуску цього газопроводу.

Держсекретар пояснив, що це означає – компенсування Україні збитків від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід країни.

Також, як додав Блінкен, партнери із Німеччини повинні переконатися, що РФ не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні.

Окрім того, чиновник наголосив, що коли адміністрація Джо Байдена приступила до роботи, то газопровід був збудований на понад 90%.

Тому, на думку Блінкена, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

Санкції проти Північного потоку-2

Нещодавно США скасували пакет санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream AG 2.

Держдеп Штатів пояснив, що відмова від санкцій нібито відповідає національним інтересам Америки.

Водночас ввели санкції проти деяких російських компаній і суден, пов’язаних із будівництвом газопроводу.