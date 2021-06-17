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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Россия находится в очень трудном положении — Байден

джо байден

Президент США Джо Байден перед отлетом из швейцарской Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия сейчас находится в трудном положении.

По его словам, РФ отчаянно пытается оставаться сильным государством.

— Они в очень, очень трудном положении. Китай оказывает на них давление. Они отчаянно хотят оставаться сильным государством, — отметил Байден, отвечая на вопросы журналистов перед посадкой на самолет.

Встреча Байдена и Путина

Вчера состоялась первая встреча Байдена и Путина, которая прошла в Женеве по инициативе главы Белого дома.

Переговоры президентов США и России проходили в полностью закрытом формате, журналистов внутрь здания допустили только на время протокольной фотосъемки.

В общей сложности стороны обсуждали вопросы более трех с половиной часов. Переговоры проходили в два раунда – сначала в узком составе, а после небольшого перерыва с участием расширенных делегаций.

Подробнее о том, что обсуждали Байден и Путин во время встречи, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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