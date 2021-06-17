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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Росія перебуває у дуже скрутному становищі – Байден

джо байден

Президент США Джо Байден перед відльотом зі швейцарської Женеви після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що Росія зараз перебуває в скрутному становищі.

За його словами, РФ відчайдушно намагається залишатися сильною державою. 

– Вони у дуже, дуже скрутному становищі. Китай на них тисне. Вони відчайдушно хочуть залишатися сильною державою, – зазначив Байден, відповідаючи на питання журналістів перед посадкою на літак.

Зустріч Байдена та Путіна

Вчора відбулася перша зустріч Байдена та Путіна, яка пройшла в Женеві з ініціативи глави Білого дому.

Переговори президентів США та Росії проходили в повністю закритому форматі, журналістів всередину будівлі пустили тільки на час протокольної зйомки.

В цілому сторони обговорювали питання понад три з половиною години. Переговори проходили у два раунди – спочатку у вузькому складі, а після невеликої перерви за участю розширених делегацій.

Детальніше про те, що обговорювали Байден та Путін під час зустрічі, читайте в матеріалі Фактів ICTV. 

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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