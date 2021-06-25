США делают все возможное, чтобы защитить Украину от угроз Северного потока-2 — Блинкен

Нужно не дать России возможности использовать газопровод Северный поток-2 против Украины и других европейских стран. В частности, США, Германия и другие ведущие страны делают для этого все возможное.

Об этом заявил Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен в интервью немецкому телеканалу ARD.

В то же время Блинкен объяснил, что сейчас Вашингтон обсуждает с Берлином то, чего ждать в обмен на отказ Штатов от введения дополнительных санкций против Северного потока-2.

— Важно, чтобы мы вместе с Германией и другими партнерами сделали очень конкретные шаги, чтобы убедиться в том, что РФ не сможет использовать этот газопровод как инструмент принуждения и, как оружие против Украины, — сказал Блинкен.

Также он добавил, что стоит еще и убедиться в том, что российские власти не будут использовать Северный поток-2 как оружие против самой Европы из-за того, что усиливается зависимость от российской нефти и газа.

По словам американского Госсекретаря, в настоящее время обе страны рассматривают ряд конкретных вещей касательно газопровода.

Он выразил надежду на то, что соглашение будет достигнуты уже в ближайшие недели.

В то же время Блинкен еще раз подчеркнул, что обе страны хотят заключить очень надежные и конкретные соглашения, гарантирующие защиту как Украине, так и Европе от газопровода и чрезмерной зависимости от России.

На днях Блинкен призвал немецкого канцлера Ангелу Меркель прибегнуть к конкретным шагам, чтобы уменьшить риски, которые Северный поток-2 несет Украине и энергетической безопасности Европы.

Также Госсекретарь подчеркнул, что Штаты будут продолжать выступать против российского газопровода.

Источник: Госдепартамент