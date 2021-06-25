США роблять все можливе, щоб захистити Україну від загроз Північного потоку-2 – Блінкен

Потрібно не дати Росії змоги використовувати газопровід Північний потік-2 проти України та інших європейських країн. Зокрема, США, Німеччина та інші провідні країни роблять для цього все можливе.

Про це заявив Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Водночас Блінкен пояснив, що наразі Вашингтон обговорює з Берліном те, чого чекати в обмін на відмову Штатів від введення додаткових санкцій проти Північного потоку-2.

– Важливо, щоб ми разом з Німеччиною та іншими партнерами зробили дуже конкретні кроки, щоб переконатися в тому, що РФ не зможе використовувати цей газопровід як інструмент примусу та, як зброю проти України, – сказав Блінкен.

Також він додав, що варто ще й переконатися в тому, що російська влада не використовуватиме Північний потік-2 як зброю проти самої Європи через те, що посилюється залежність від російської нафти і газу.

За словами американського Держсекретаря, нині обидві країни розглядають низку конкретних речей щодо газопроводу.

Він висловив надію на те, що угода буде досягнута вже в найближчі тижні.

Водночас Блінкен ще раз наголосив, що обидві країни хочуть укласти дуже надійні і конкретні угоди, які гарантуватимуть захист як Україні, так і Європі від газопроводу і надмірної залежності від Росії.

Днями Блінкен закликав німецького канцлера Ангелу Меркель вдатись до конкретних кроків, щоб зменшити ризики, які Північний потік-2 несе Україні та енергетичній безпеці Європи.

Також Держсекретар наголосив, що Штати продовжуватимуть виступати проти російського газопроводу.

Джерело: Держдепартамент