Белорусы чувствуют поддержку: Тихановская рассказала о встрече с Зеленским

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская неформально встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В одном из интервью она призналась, что виделась с ним на днях, когда украинский лидер находился в Литве.

Тихановская призналась, что постоянно поддерживает связь с официальными лицами Украины и дипломатами.

— Один раз я встретилась онлайн с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Позавчера мы пересекались с Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве, – отметила она.

По словам Тихановской, у нее еще ни разу не было встречи на высоком уровне с украинцами. Тем не менее, белорусы ощущают постоянную поддержку Украины, которая принимает десятки тысяч граждан республики.

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Лидер оппозиции Беларуси добавила, что соседняя страна помогает ее согражданам с поиском работы и всячески выражает свою поддержку. Она также поблагодарила Украину за поддержку европейских санкций.

Источник: Сегодня