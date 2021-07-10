Білоруси відчувають підтримку: Тихановська розповіла про зустріч із Зеленським

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська неформально зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

В одному з інтерв’ю вона зізналася, що бачилася з ним днями, коли український лідер перебував у Литві.

Тихановська зізналася, що постійно підтримує зв’язок із офіційними особами України та дипломатами.

– Одного разу я зустрілася онлайн з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Позавчора ми перетиналися з Володимиром Зеленським на заході в Литві, – зазначила вона.

За словами Тихановської, у неї ще жодного разу не було зустрічі на високому рівні з українцями. Але білоруси відчувають постійну підтримку України, яка приймає десятки тисяч громадян республіки.

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Лідер опозиції Білорусі додала, що сусідня країна допомагає її співгромадян із пошуком праці та всіляко висловлює свою підтримку. Вона також подякувала Україні за підтримку європейських санкцій.

Джерело: Сьогодні