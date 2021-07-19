Правительство Великобритании в понедельник, 19 июля, отменило все карантинные ограничения. В стране первую дозу Covid-вакцины уже получили 87,9% населения.

Так, в Британии открылись ночные клубы, а другие заведения теперь могут работать без ограничений по времени. Также отменяется обязательное ношение масок и социальная дистанция.

— Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует, — заявил в видеобращении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон также призвал вакцинироваться от коронавируса.

При этом в силе остается требование самоизоляции после тесного контакта с заболевшим Covid-19.

Правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений, включая обязательное ношение масок.

Согласно данным правительства Великобритании, в стране первую дозу вакцины уже получили 87,9% населения, а полностью вакцинированы 68,3% граждан.