Уряд Великої Британії в понеділок, 19 липня, скасував усі карантинні обмеження. У країні першу дозу Covid-вакцини вже отримали 87,9% населення.

Так, в Британії відкрилися нічні клуби, а інші заклади тепер можуть працювати без обмежень за часом. Також скасовується обов’язкове носіння масок і соціальна дистанція.

– Якщо ми не зробимо цього зараз, ми повинні запитати себе, коли ми взагалі це зробимо? Тому зараз слушний момент, але ми повинні робити це обережно. Ми повинні пам’ятати, що цей вірус, на жаль, досі існує, – заявив у відеозверненні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Джонсон також закликав вакцинуватися від коронавірусу.

Водночас у силі залишається вимога самоізоляції після тісного контакту з хворим на Covid-19.

Уряди Шотландії та Уельсу зберігають низку обмежень, включно з обов’язковим носінням масок.

Згідно з даними уряду Великої Британії, у країні першу дозу вакцини вже отримали 87,9% населення, а повністю вакциновані 68,3% громадян.