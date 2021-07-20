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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Шпионажа не выявили: как документы по эсминцу Defender оказались на остановке

британский эсминец HMS Defender

Минобороны Великобритании не выявило доказательств шпионажа в том, что секретные документы относительно инцидента с эсминцем Defender нашел недавно местный житель на автобусной остановке в графстве Кент.

Британское оборонное ведомство обнародовало результаты расследования, инициированного правительством 29 июня.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что нашли все документы, доказательства шпионажа нет.

По его словам, человека, по ошибке которого были утеряны документы, отстранен от работы с секретными бумагами.

В конце июня британское правительство инициировало расследование о потере секретных документов Минобороны, в которых говорилось об инциденте с эсминцем Defender.

Тогда в Минобороны заявили, что один из сотрудников потерял важные бумаги.

Недавно эти секретные документы нашел на автобусной остановке обычный британец.

Источник: Independent

Фото: Getty Images

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