Минобороны Великобритании не выявило доказательств шпионажа в том, что секретные документы относительно инцидента с эсминцем Defender нашел недавно местный житель на автобусной остановке в графстве Кент.

Британское оборонное ведомство обнародовало результаты расследования, инициированного правительством 29 июня.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что нашли все документы, доказательства шпионажа нет.

По его словам, человека, по ошибке которого были утеряны документы, отстранен от работы с секретными бумагами.

В конце июня британское правительство инициировало расследование о потере секретных документов Минобороны, в которых говорилось об инциденте с эсминцем Defender.

Тогда в Минобороны заявили, что один из сотрудников потерял важные бумаги.

Недавно эти секретные документы нашел на автобусной остановке обычный британец.