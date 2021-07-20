Міноборони Великої Британії не виявило доказів шпигунства у тому, що таємні документи щодо інциденту з есмінцем Defender знайшов нещодавно місцевий житель на автобусній зупинці у графстві Кент.

Британське оборонне відомство оприлюднило результати розслідування, ініційованого урядом 29 червня.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що знайшли всі документи, доказів шпигунства немає.

За його словами, людину, через помилку якої були загублені документи, відсторонена від роботи з секретними паперами.

Наприкінці червня британський уряд ініціював розслідування про втрату секретних документів Міноборони, в яких йшлося про інцидент з есмінцем Defender.

Тоді в Міноборони заявили, що один зі співробітників втратив важливі папери.

Нещодавно ці секретні документи знайшов на автобусній зупинці звичайний британець.