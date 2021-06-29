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Юлія Захарченко |

Инцидент с эсминцем Defender: Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов

Инцидент с эсминцем Defender: Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов

Правительство Великобритании инициировало расследование о потере секретных документов Минобороны, в которых говорилось об инциденте с эсминцем Defender.

Заместитель британского министра обороны Джереми Куин заявил, что это произошло по ошибке. По его словам, один из сотрудников потерял важные бумаги.

В то же время он признал, что некоторые документы заметили грифом секретно (то есть с ними могут ознакомиться лишь определенные должностные лица).

По данным BBC, недавно местный житель нашел на автобусной остановке в Британии несколько засекреченных бумаг.

В частности, в документах зафиксировали разработанный план прохода британского эсминца, учитывая несколько вероятных реакций Российской Федерации.

Большинство стран мира считают эти воды украинскими, однако Россия не признает этот факт и считает их своими. Согласно плану, Великобритания предусмотрела возможный ход событий, если реакция РФ была бы агрессивной.

Учитывая это, разработали два плана маршрутов возможного отбытия британского эсминца. Один из них — прямой транзит из Одессы в Батуми.

Во втором же случае корабль должен был находиться подальше от вод, которые РФ считает своими. Однако несмотря на возможные риски, правительство Великобритании намеревалось продемонстрировать поддержку именно Украине.

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Фото: Getty Images

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