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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана

Израиль - Сектор Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана были запущены две ракеты.

Одну из ракет успели перехватить.

— Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол, вторая упала на открытой местности на территории Израиля… Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах, — сообщила пресс-служба армии Израиля.

Сообщений о раненых или погибших не было.

Нападение произошло примерно через четыре часа после того, как сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские самолеты выпустили ряд ракет по целям вблизи сирийского города Алеппо, и после столкновений на Храмовой горе между израильской полицией и мусульманскими протестующими.

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой на юге Ливана. В ответ армия Израиля выпустила артиллерийские снаряды по источнику ракетного обстрела в ливанском регионе Вади-Хамул. Это был тот же район, из которого палестинские террористы выпустили ракеты по Израилю в мае.

По данным местных СМИ, на юге Ливана действует несколько палестинских террористических группировок, наряду с Хезболлой, которых поддерживают другие государства Ближнего Востока.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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