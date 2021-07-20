Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на ізраїльську територію з Лівану запустили дві ракети.

Одну з ракет встигли перехопити.

– Дві ракети були випущені з Лівану в напрямку північної частини Ізраїлю. Одна з ракет була перехоплена системою протиповітряної оборони Залізний купол, друга впала на відкритій місцевості на території Ізраїлю… Ми, як і раніше, готові захищати Ізраїль на всіх фронтах, – повідомила прес-служба армії Ізраїлю.

Повідомлень про поранених або загиблих не було.

Напад стався приблизно через чотири години після того, як сирійські державні ЗМІ повідомили, що ізраїльські літаки випустили низку ракет по цілях поблизу сирійського міста Алеппо, і після зіткнень на Храмовій горі між ізраїльською поліцією і мусульманськими протестувальниками.

Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням на півдні Лівану. У відповідь армія Ізраїлю випустила артилерійські снаряди у місце ракетного обстрілу в ліванському регіоні Ваді-Хамул. Це був той самий район, з якого палестинські терористи випустили ракети по Ізраїлю в травні.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Лівану діє кілька палестинських терористичних угруповань, разом з Хезболлою, яких підтримують інші держави Близького Сходу.