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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Северный поток-2: в Еврокомиссии рассказали об опасности соглашения США и Германии

північний потік-2

Строительство газопровода Северный поток-2 подрывает безопасность Украины и увеличивает энергозависимость ЕС от России.

Такое мнение высказали депутаты Европарламента в заявлении.

Как утверждается, Соединенные Штаты и Германия своим соглашением для достижения улучшения двусторонних отношений попытались превратить ситуацию из очень плохой в просто плохую.

— Трубопровод Северный поток-2 подрывает украинскую безопасность, особенно на фоне увеличения Россией провокаций и напряженности по Украине, – заявили в Европарламенте.

По словам европейских парламентариев, российский проект противоречит Зеленому курсу ЕС. В связи с этим они призвали Евросоюз учиться на ошибках по поводу РФ и придерживаться политики, основанной не в торговых сделках, а на европейских ценностях.

Напомним, Евросоюз считает смелым шагом требование Украины созвать консультации с Еврокомиссией и Германией о подписании ФРГ и США соглашения по Северному потоку-2.

Европейских чиновников и дипломатов поразил тот факт, что страна потребовала от ЕК и Германии уважения своих прав.

По мнению представителей ЕС, Украина сможет настоять на введении санкций для того, чтобы помешать эксплуатации ПП-2.

Фото: Depositphotos

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