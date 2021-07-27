Північний потік-2: в Єврокомісії розповіли про небезпеку угоди США і Німеччини

Будівництво газопроводу Північний потік-2 підриває безпеку України та збільшує енергозалежність Європейського Союзу від Росії.

Таку думку висловили депутати Європарламенту в спільній заяві.

Як стверджується, Сполучені Штати та Німеччина своєю угодою для досягнення поліпшення двосторонніх відносин спробували перетворити ситуацію з дуже поганої на просто погану.

– Трубопровід Північний потік-2 підриває українську безпеку, особливо на тлі збільшення Росією провокацій та напруженості щодо України, – заявили в Європарламенті.

За словами європейських парламентаріїв, російський проект суперечить Зеленому курсу ЄС. У зв’язку із цим вони закликали Євросоюз вчитися на помилках щодо РФ та дотримуватися політики, що ґрунтується не на ділових угодах, а на європейських цінностях.

Нагадаємо, Євросоюз вважає сміливим кроком вимогу України скликати консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо підписання ФРН та США угоди щодо Північному потоку-2.

Європейських чиновників та дипломатів вразив той факт, що країна зажадала від ЄК та Німеччини поваги власних прав.

На думку представників ЄС, Україна зможе наполягти на введенні санкцій для того, щоб перешкодити експлуатації ПП-2.