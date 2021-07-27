В ЕС считают требование Украины созвать срочные консультации с Европейской комиссией и ФРГ после подписания соглашения Германии и США по Северному потоку-2 смелым.

Высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС отмечают особенность момента.

Их поразило, что страна, которая надеется однажды присоединиться к ЕС, наконец решилась выступить и открыто потребовать от Еврокомиссии и мощного члена ЕС – Германии уважения своих прав вместо того, чтобы молчать, боясь разозлить или обидеть своих богатых западных партнеров.

В Европе считают, что теоретически Украина сможет настаивать на санкциях, чтобы помешать эксплуатации трубопровода.

Однако юридически и практически вряд ли сможет достичь цели – добиться остановки строительства Северного потока-2.

– То, что Украина сделала заявление, опираясь на положения Соглашения об ассоциации, делает этот шаг особенно вкусным, – отмечают иностранные издания.

В закрытых кругах многие чиновники и дипломаты выражают восхищение от озвученной Киевом позиции.

– Они абсолютно правы, ведь Соглашение об ассоциации возлагают обязательства не только на Украину, а на обе стороны, – цитируют СМИ одного из высокопоставленных чиновников ЕС.

Еще один дипломат в ЕС считает реакцию Киева оправданной, но потенциально непродуманной:

– Украинская инициатива является хитрой, конечно. Однако мне интересно, почему они этого не делали раньше.

В ноте к ЕС Украина апеллировала к нормам двух статей Соглашения об ассоциации с ЕС от 2014 года.

В 274 статье, в частности, говорится о том, что государства-члены обязаны консультироваться и координировать с Украиной вопросы энергетического развития инфраструктуры и сотрудничать по вопросам, связанным с торговлей природным газом, стабильностью и безопасностью снабжения.

А в статье 337 предусмотрено, что стороны обязуются создать эффективные механизмы для решения потенциальных кризисных ситуаций на условиях солидарности.

21 июля США и Германия заключили соглашение по строительству Северного потока-2. Согласно документу, обе страны соглашаются продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлении дипломатических нот в Брюссель и Берлин для консультации с Еврокомиссией и ФРГ.

А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом воздерживаться от утверждения любых соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.

Источник: Politico