На саммите Крымской платформы от США примет участие Питер Буттиджедж — глава Министерства транспорта.

Министр транспорта прибудет с делегацией в Украину на саммит Крымской платформы 23 августа 2021 года. Об этом сообщил народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который также является членом Крымской платформы.

— Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж.

Джемилев рассказал, что президент США Джо Байден не сможет приехать в Украину.

Пит Буттиджедж — американский политик, представитель Демократической партии. Он является первым министром, который открыто заявил о принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Буттиджедж служил в Афганистане и имеет звание лейтенанта военно-морского резерва. Он работал консультантом в консалтинговой компании, в возрасте 29 лет стал мэром города Саут-Бенд, штат Индиана.

В 2020 году Пит Буттиджедж намеревался выдвигаться в кандидаты в президенты от демократов, но потом снял кандидатуру.

Крымская платформа — это дипломатическая площадка для международных переговоров для содействия деоккупации Крыму и защиты прав граждан, проживающих на территории оккупированного полуострова.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский приказал провести в Украине саммит Крымской платформы, по итогам которого должна быть подписана декларация.

Источник: Суспільне