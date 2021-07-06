Учредительный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В этот день выступят президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, лидер крымско-татарского народа и главы иностранных делегаций.
– Также, что для нас очень важно, примет участие представитель гражданского общества – созданной экспертной сети Крымской платформы, – сообщила во время форума Украина 30. Международная политика первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова.
Деятельность Крымской платформы будет происходить параллельно на нескольких уровнях – на правительственном, парламентском, экспертном и муниципальном.
Работа саммита продолжится в формате четырех панельных дискуссий и обсуждений.
Участники мероприятий сосредоточатся на:
- политике непризнания и санкций,
- вызовах безопасности,
- защите прав человека во временно оккупированном Крыму,
- восстановлении прав крымско-татарского народа как элемента деоккупации.
– Совместная декларация, которую мы планируем принять во время саммита, кроме формального запуска Крымской платформы, подтвердит неизменность формулы Крым – это Украина, осудит преступления России в Крыму и очертит параметры международной политики деоккупации, – отметила Эмине Джапарова.
После саммита деятельность Крымской платформы будет продолжаться. Так, межправительственный уровень платформы будет действовать в виде консультаций министров иностранных дел, координационных встреч специализированных рабочих групп по приоритетным направлениям и конференций.
Кроме того, в правительстве планируют учредить ежегодный форум, посвященный безопасности черноморского региона и за его пределами.
5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о шантаже предполагаемых участников Крымской платформы со стороны России. По его словам, Российская Федерация требует от представителей этих стран не участвовать в платформе.
Фото: МИД Украины