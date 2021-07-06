Учредительный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В этот день выступят президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, лидер крымско-татарского народа и главы иностранных делегаций.

– Также, что для нас очень важно, примет участие представитель гражданского общества – созданной экспертной сети Крымской платформы, – сообщила во время форума Украина 30. Международная политика первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова.

Деятельность Крымской платформы будет происходить параллельно на нескольких уровнях – на правительственном, парламентском, экспертном и муниципальном.

Работа саммита продолжится в формате четырех панельных дискуссий и обсуждений.

Участники мероприятий сосредоточатся на:

политике непризнания и санкций,

вызовах безопасности,

защите прав человека во временно оккупированном Крыму,

восстановлении прав крымско-татарского народа как элемента деоккупации.

– Совместная декларация, которую мы планируем принять во время саммита, кроме формального запуска Крымской платформы, подтвердит неизменность формулы Крым – это Украина, осудит преступления России в Крыму и очертит параметры международной политики деоккупации, – отметила Эмине Джапарова.

После саммита деятельность Крымской платформы будет продолжаться. Так, межправительственный уровень платформы будет действовать в виде консультаций министров иностранных дел, координационных встреч специализированных рабочих групп по приоритетным направлениям и конференций.

Кроме того, в правительстве планируют учредить ежегодный форум, посвященный безопасности черноморского региона и за его пределами.

5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о шантаже предполагаемых участников Крымской платформы со стороны России. По его словам, Российская Федерация требует от представителей этих стран не участвовать в платформе.

Фото: МИД Украины