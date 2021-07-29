В Киеве в ночь на 29 июля подожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.

На место пожара сразу же вызвали спасателей ГСЧС, которые оперативно потушили огонь.

Известно, что правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Сейчас они выясняют все обстоятельства и ищут поджигателя.

Инцидент произошел возле ЖК Заречный на проспекте Мыколы Бажана.

Юлия Кошевая находится за границей, но на личной странице в Instagram она прокомментировала эту ситуацию.

Девушка отметила, что в последнее время у нее не было конфликтов, которые могли бы стать предпосылкой к поджогу авто.

Юлия активно занималась саморазвитием, поэтому не знает, кто мог такое сделать.

— Я не знаю, кто это сделал. У меня есть одно единственное предположение, но это просто предположение. Вообще не могу ничего утверждать. Я понимаю, что ничего никому плохого не сделала. Я ни с кем не ссорилась, в последнее время занималась только саморазвитием и даже гулять никуда не ходила. Я работала с психоаналитиком, делала массаж, занималась йогой, работала. Я знаю, как буду действовать дальше, буду держать вас в курсе. Я реально этого не заслуживаю, но уже как есть, — высказалась Юлия.

Фото: Юлия Кошевая