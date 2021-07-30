Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности размещения российских войск на территории Беларуси. По его словам, такой вопрос на уровне президентов не обсуждался, но в случае необходимости это сделают незамедлительно.

Об этом Лукашенко заявил в контексте того, что страны Запада якобы обеспокоились якобы белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

— Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно, — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он заявил, что сейчас нет такой необходимости, но если она будет, то белорусское руководство раздумывать не будет.

— Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая территориалов” мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы РФ. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем, — сказал непризнанный президент.

Он также подчеркнул, что в этом нет необходимости, ведь в 2020 году он не ввел вооруженных сил ни с России, ни с Украины.

Напомним, в начале июля Лукашенко распорядился закрыть границу между Беларусью и Украиной.

Он обвинил Украину в том, что якобы с ее территории поступает много оружия.

Источник: БелТа