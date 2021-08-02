Республиканская партия США обнародовала результаты расследования происхождения коронавируса, которое свидетельствует об утечке из лаборатории в Ухане.

В понедельник, 2 августа, член Палаты представителей и представитель республиканцев Майкл Маккол предоставил третью часть расследования относительно возникновения Covid-19.

Оно было проведено на основе открытых данных и косвенных отчетов.

В отчете говорится, что, вероятно, ученые Уханьского института вирусологии (WIV) вместе с американскими исследователями при содействии государственных фондов США и Китая работали над модификацией коронавирусов.

В то же время исследователи предполагают, что утечка вируса могла произойти в августе или сентябре 2019 года, а не в ноябре, как об этом говорили ранее.

— Теперь мы считаем, что пора полностью отбросить рынок морских продуктов в качестве источника. Подавляющее количество доказательств свидетельствует о том, что вирус просочился из WIV, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года.

Майкл Маккол призвал Конгресс принять соответствующие решения, чтобы ввести санкции против ученых из лаборатории Уханя и чиновников Коммунистической партии Китая, которые препятствовали усилиям быстро и эффективно противодействовать пандемии.

— Пришло время использовать все инструменты, которыми располагает правительство США, чтобы узнать всю правду о том, как возник этот вирус, — подчеркнул он.

В сентябре Всемирная организация здравоохранения обнародовала собственный отчет о происхождении коронавируса. Наиболее вероятным вариантом ученые назвали передачу вируса человеку от животного, а утечку из лаборатории рассматривали в последнюю очередь.

В мае президент США Джо Байден приказал спецслужбам провести собственное расследование. Потом глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал провести дополнительное исследование и подчеркнул, что утечку вируса исключать еще рано. Он призвал китайские власти к более прозрачному и тесному сотрудничеству.

Власти Китая отказали в расследовании, обвинив ВОЗ в отсутствии здравого смысла.

Источник: The Hill