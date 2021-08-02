Республиканская партия США обнародовала результаты расследования происхождения коронавируса, которое свидетельствует об утечке из лаборатории в Ухане.
В понедельник, 2 августа, член Палаты представителей и представитель республиканцев Майкл Маккол предоставил третью часть расследования относительно возникновения Covid-19.
Оно было проведено на основе открытых данных и косвенных отчетов.
В отчете говорится, что, вероятно, ученые Уханьского института вирусологии (WIV) вместе с американскими исследователями при содействии государственных фондов США и Китая работали над модификацией коронавирусов.
В то же время исследователи предполагают, что утечка вируса могла произойти в августе или сентябре 2019 года, а не в ноябре, как об этом говорили ранее.
— Теперь мы считаем, что пора полностью отбросить рынок морских продуктов в качестве источника. Подавляющее количество доказательств свидетельствует о том, что вирус просочился из WIV, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года.
Майкл Маккол призвал Конгресс принять соответствующие решения, чтобы ввести санкции против ученых из лаборатории Уханя и чиновников Коммунистической партии Китая, которые препятствовали усилиям быстро и эффективно противодействовать пандемии.
— Пришло время использовать все инструменты, которыми располагает правительство США, чтобы узнать всю правду о том, как возник этот вирус, — подчеркнул он.
В сентябре Всемирная организация здравоохранения обнародовала собственный отчет о происхождении коронавируса. Наиболее вероятным вариантом ученые назвали передачу вируса человеку от животного, а утечку из лаборатории рассматривали в последнюю очередь.
В мае президент США Джо Байден приказал спецслужбам провести собственное расследование. Потом глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал провести дополнительное исследование и подчеркнул, что утечку вируса исключать еще рано. Он призвал китайские власти к более прозрачному и тесному сотрудничеству.
Власти Китая отказали в расследовании, обвинив ВОЗ в отсутствии здравого смысла.
Источник: The Hill